    വി​വി​ധ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ഷ്ഗാ​ൽ

    റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    വി​വി​ധ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ഷ്ഗാ​ൽ
    അ​ഷ്ഗാ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    84 കി.​മീ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, 746 തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ബ​സു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 22,600ല​ധി​കം പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ, കാ​ൽ​ന​ട-​സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി​ അ​ഷ്ഗാ​ലി​ന്റെ റോ​ഡ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് വ​ട​ക്ക​ൻ ഏ​രി​യ വി​ഭാ​ഗം പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ജാ​സിം ഫ​ഖ്‌​റു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ബു ​ഫ​സീ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം, ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ലേ​ക്കും ചു​റ്റു​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, നേ​വ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം, ഫു​വൈ​റി​ത്ത് ഏ​രി​യ​യി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളെ അ​ൽ ഷ​മാ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് എ​ന്നീ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ​അ​ഷ്ഗാ​ൽ റോ​ഡ്സ് പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഏ​രി​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മാ​ൽ​ക്കി പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് സ്ട്രീ​റ്റി​ന്റെ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ്, പാ​ണ്ട ഹൗ​സി​ന് ചു​റ്റും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ അ​ൽ ബൈ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നും ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നും സ​മീ​പ​ത്താ​യി 20,000 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ, ലു​സൈ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 285 പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ഴ​വെ​ള്ള സം​ഭ​ര​ണ ടാ​ങ്കി​ന് മു​ക​ളി​ൽ 22,500 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള ഒ​രു ഹ​രി​ത പാ​ർ​ക്കും നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലൈ​റ്റി​ങ് തൂ​ണു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, റോ​ഡ് മാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, കാ​ൽ​ന​ട -സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ട്രാ​ഫി​ക് സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 1,850 മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ, ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പി​ങ് ജോ​ലി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

