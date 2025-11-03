Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘ക​ല​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 12:47 PM IST

    ‘ക​ല​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ക​ണം’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ക​ല​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ക​ണം’
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ദോ​ഹ റീ​ജ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ ​ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ക​ല​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ദോ​ഹ റീ​ജ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ ​ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വാ​യ​ന, മ​ദ്ഹ് ഗാ​നം, പ്ര​സം​ഗം, ക​വി​താ പാ​രാ​യ​ണം, സ്പോ​ട് ക്വി​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 165 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി മ​ർ​ഖി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. അ​ൽ​സ​ദ്ദ്, മി​ശൈ​രി​ബ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    നാ​ഷ​ന​ൽ സം​ഘ​ട​നാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ കു​ണ്ടു​തോ​ട് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ൽ​സ​ദ്ദ് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ സ​ലീം ഇ​ർ​ഫാ​നി കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. റീ​ജ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ യാ​ഖൂ​ബ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ സ​ഖാ​ഫി, നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി.

    ഐ ​സി ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് ചൊ​വ്വ, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ.​ബി അം​ഗം ക​ഫീ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി, കെ.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ പി.​വി.​സി., റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല സ​ഖാ​ഫി, ഉ​മ​ർ പു​ത്തൂ​പ്പാ​ടം, നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട, ജ​മാ​ൽ അ​സ്ഹ​രി, ഫ​ഖ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് വ​ഹാ​ബ് സ​ഖാ​ഫി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റീ​ജ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് വൈ​ല​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹാ​രി​സ് മൂ​ടാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArtgulfnewsliteratureQatar
    Similar News
    Next Story
    X