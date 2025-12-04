Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:04 AM IST

    ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി

    ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി
    ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പി​ടി​കൂ​ടി ഖ​ത്ത​ർ ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗം. 4.7 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ ല​ഗേ​ജി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നൂ​ത​ന സ്ക്രീ​നി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഷാ​മ്പൂ ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നും ക​സ്റ്റം​സ് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​നാ​യ കാ​ഫ​ഹ് -നെ ​പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ 16500 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ kafih@customs.gov.qa എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലൂ​ടെ​യോ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി കൈ​മാ​റാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:Hamad International airportQatar Newsarrestedarrest with drugs
