Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:58 PM IST

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -ഇ​ന്ത്യ സ​ഖ്യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -ഇ​ന്ത്യ സ​ഖ്യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് -ഇ​ന്ത്യ സ​ഖ്യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ന്യാ​യ അ​റ​സ്റ്റി​നെ​തി​രെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജ്ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഇ​ന്ത്യാ സ​ഖ്യ നേ​താ​ക്ക​ളെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ മാ​ർ​ച്ചി​നി​ടെ അ​ന്യാ​യ​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 300 പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും, പൊ​ലീ​സ്, സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് സേ​ന​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ​ര​ക്കാ​രെ ത​ട​ഞ്ഞു തു​ട​ർ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള പൗ​ര​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​ത് നീ​ക്ക​ത്തെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നേ​രി​ടേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ഇ​ന്ത്യ സ​ഖ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​സ്. നാ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ ക​മ്മി​റ്റി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

