Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 12:59 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 200 ഓ​ളം പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ -വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 200 ഓ​ളം പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ -വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ
    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി 200 ഓ​ളം പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നി​ക്ഷേ​പ ഇ​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് പു​റ​കി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ഞ്ഞു​ന​ട​ത്ത​മാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. തെ​റ്റു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. എ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്? അ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ബ​ദ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​യാ​ൽ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​രം​ഭ​ക​രാ​ക്കി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. വ​രു​മാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ -സാ​മൂ​ഹി​ക -അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കൂ​ടി പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​കും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ബി​ലി​റ്റി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ ത​ക​ർ​ന്നു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​ട​ക്ക​ണി​യി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ളം കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യ ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്, ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ക​ത്തി സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ലാ​ണെ​ന്നും ആ​ഗോ​ഗ്യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യാ​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രും. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Around 200 projects for expatriates - V.D. Satheesan
