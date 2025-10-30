Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Oct 2025 12:17 PM IST
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ക് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മെ​ക്കൈ​ൻ​സ് -എ​ക്സി​റ്റ് 37 സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഷോ​റൂ​മി​ലാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ക
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ക് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ മെ​ക്കൈ​ൻ​സ് -എ​ക്സി​റ്റ് 37 സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ലെ ഷോ​റൂ​മി​ൽ അ​റ​ബി​ക് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബി​ക് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ മെ​ക്കൈ​ൻ​സ്-​എ​ക്സി​റ്റ് 37, സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജി.​എം അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ നി​തി​ൽ, ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ, പി.​ആ​ർ. മാ​നേ​ജ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​റ​ബി​ക് ക്രീ​പ്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ സ്വീ​റ്റു​ക​ൾ, ബാ​ർ​ബി​ക്യു ഐ​റ്റം​സ്, സ്‌​പൈ​സ​സ്, തു​ർ​ക്കി​ഷ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബി​ക് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ബാ​യ​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ-​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പി​ങ് ഐ​റ്റം​സ്, പ്ലാ​ന്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫ്ല​വ​ർ, അ​റ​ബി​ക് ഫു​ഡ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫ്ര​ഷ് ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ബേ​ക്ക​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ മെ​ക്കൈ​ൻ​സ് സ​ൽ​വ റോ​ഡ്, എ​ക്സി​റ്റ് 37 ഷോ​റൂ​മി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് സ​മാ​പി​ക്കും. എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും അ​റ​ബി​ക് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

