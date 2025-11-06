Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Nov 2025 9:23 AM IST
    6 Nov 2025 9:23 AM IST

    'അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഊ​ട്ടു​പു​ര' ട്രെ​യി​ല​ർ ലോ​ഞ്ച് ഇ​ന്ന്

    ദോ​ഹ: എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ഹി​ദ് പു​ത്ത​ന​ത്താ​ണി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ 36 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൊ​ബൈ​ലി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഊ​ട്ടു​പു​ര’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ ട്രെ​യി​ല​ർ ലോ​ഞ്ച് ഇ​ന്ന്.

    ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റും 15 മി​നി​റ്റും നീ​ളു​ന്ന ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഊ​ട്ടു​പു​ര’, സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും ലി​മാ​ക്സ് സ​മ​ദ്ക്ക​യു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ചെ​റി​യ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ഥ​യും തി​ര​ക്ക​ഥ​യും റ​ഫീ​ഖ് നാ​ദാ​പു​ര​വും ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് കൂ​റ്റ​നാ​ട് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ റൗ​ഫ് മ​ല​യി​ൽ, അ​ഭി ചു​ങ്ക​ത്ത​റ, അ​നി​ത, മു​ബാ​റ​ക്, പ്ര​വാ​സി വ്ലോ​ഗ്, മ​മ്മൂ​ട്ടി പ​ള്ളി​പ്പു​റം, സ​ഫി​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ബി​ജു പ​ള്ളി​പ്പു​റം, ല​ത്തീ​ഫ്, ഷ​മീ​ർ വ​ക​ഡ്, ബി​ജു അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സു​മി​ന, അ​ബ്‌​ദു​ല്ല മു​കേ​രി, മ​ഹ​മൂ​ദ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, റെ​മി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ താ​രം ഹ​രീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ സി​നി​മ​യു​ടെ ട്രെ​യി​ല​ർ ലോ​ഞ്ച് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.തു​ട​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കും.

    News Summary - 'Arabian Ootdupura' trailer launch today
