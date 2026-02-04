Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 9:20 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 9:20 PM IST

    ‘അറേബ്യൻ ഗൾഫ് സെക്യൂരിറ്റി -4’ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് സമാപനം

    ജി.സി.സി പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ ദോഹയിൽ
    'അറേബ്യൻ ഗൾഫ് സെക്യൂരിറ്റി -4' പരിശീലനങ്ങൾക്ക് സമാപനം
    Listen to this Article

    ദോഹ: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത സുരക്ഷ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘അറേബ്യൻ ഗൾഫ് സെക്യൂരിറ്റി -4’ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിവിധ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ ദോഹയിലെത്തി. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള നേതാക്കളെ ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ സേനയായ ലെഖ് വിയ കമാൻഡറുമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി സ്വീകരിച്ചു.

    യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൈഫ് ബിൻ സയിദ് അൽ നഹ്യാൻ, ബഹ്‌റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജനറൽ ശൈഖ് റാഷിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഖലീഫ, ഒമാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സയ്യിദ് ഹമൂദ് ഫൈസൽ അൽ ബുസൈദി എന്നിവരെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ജനുവരി 25ന് ആരംഭിച്ച അഭ്യാസത്തിൽ ജി.സി.സി അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷ ഏജൻസികളും സേനകളുമാണ് പങ്കെടുത്തത്.

    കൂടാതെ, വിവിധ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുന്നതിന് വൈദഗ്ധ്യവും പരിശീലനവും നൽകുന്നതിനായി യു.എസ് സുരക്ഷ യൂനിറ്റുകളും സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ഇതിനിടെ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി.

    TAGS:GCC countriesQatar NewsGulf security drillArab Gulf Security Military Exercise
    News Summary - ‘Arabian Gulf Security-4’ training conclude
