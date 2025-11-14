Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    14 Nov 2025 3:34 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 3:34 PM IST

    അ​റ​ബ് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം

    കൈ​റോ​യി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 41ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്
    അ​റ​ബ് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം
    അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നീ​തി​ന്യാ​യ, കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഇ​സ അ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 41ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ കൈ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നീ​തി​ന്യാ​യ, കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഇ​സ അ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റ​ബ് നി​യ​മ-​നീ​തി​ന്യാ​യ രം​ഗ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. കൗ​ൺ​സി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, അ​റ​ബ് ക​രാ​റു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ​അ​റ​ബ് സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടാ​തെ അ​റ​ബ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം, അ​റ​ബ് അ​ഴി​മ​തി​വി​രു​ദ്ധ ക​രാ​ർ, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ര​ട് അ​റ​ബ് ക​രാ​ർ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡേ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് അ​റ​ബ് ക​രാ​ർ, സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റ​ബ് ഉ​ട​മ്പ​ടി, നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. അ​ൽ​ജീ​രി​യ, തു​നീ​ഷ്യ, മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, സു​ഡാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കൈ​റോ​യി​ലെ​ത്തി​യ നീ​തി​ന്യാ​യ, കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഇ​സ അ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി ഈ​ജി​പ്തി​ലെ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ദ്‌​നാ​ൻ അ​ൽ ഫ​ഗ​രി, സു​ഡാ​ൻ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദി​രി​ഫ്, സി​റി​യ​യു​ടെ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​സ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ വൈ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, സു​ഡാ​ൻ, സി​റി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ​ര​സ്പ​ര വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര പി​ന്തു​ണ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

