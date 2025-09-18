Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    18 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 12:27 PM IST

    അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ സ​ന്ദേ​ശം -കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം

    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ സ​ന്ദേ​ശം -കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം
    ദോ​ഹ: ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ​

    ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​സ്തു​ത​ക​ളെ​യും ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ബാ​ധി​ച്ച അ​ധി​കാ​ര ഭ്രാ​ന്ത്, അ​ഹ​ങ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​മീ​റി​ന്റെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ​യും യോ​ഗം പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ, കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ, കു​ടി​യേ​റ്റ വ്യാ​പ​നം, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണി​തെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​നി​ധി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ശ​ക്ത​വും ഏ​കീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും പ്ര​ദേ​ശി​ക അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്കും സ​മ്പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നും അ​തി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കാ​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ​ൻ അം​ഗ​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണി​ത്. ഇ​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തീ​വ്ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ സ്വ​ഭാ​വം തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​വു​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും യോ​ഗം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​സാ​ധാ​ര​ണ യോ​ഗ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ ഹ​മാ​സ് ച​ർ​ച്ചാ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തി​നെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​ക്കും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു യു.​എ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച 'ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന'​ത്തെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നീ​തി​ന്യാ​യ-​കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

