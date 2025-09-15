Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Sept 2025 9:18 PM IST
    15 Sept 2025 9:18 PM IST

    അറബ്​-ഇസ്​ലാമിക ഉച്ചകോടി; ഇസ്രയേലിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി നേതാക്കൾ

    ഐക്യദാർഡ്യത്തിന്‍റെ അസാധാരണമായ അധ്യായം കുറിച്ച്​ ഉച്ചകോടി
    അറബ്​-ഇസ്​ലാമിക ഉച്ചകോടി; ഇസ്രയേലിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി നേതാക്കൾ
    അറബ് -ഇസ്‌ലാമിക് ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗനെ ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധകാര്യ സഹമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹസ്സൻ ബിൻ അലി ആൽഥാനി സ്വീകരിക്കുന്നു

    ദോഹ: ഖത്തറിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദോഹയിൽ ചേർന്ന അറബ്​-ഇസ്​ലാമിക ഉച്ചകോടിയിൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി വിവിധ രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ. ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്‍റെ അസാധാരണമായ അധ്യായം കുറിച്ച ഉച്ചകോടിയിൽ വഞ്ചനാപരവും ഭീരുത്വപൂർണവുമായ ആക്രമണമാണ്​ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയതെന്ന്​ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ്​ തമീം ബിൻ ഹമദ്​ ആൽ ഥാനി പറഞ്ഞു.

    ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളെ തുരങ്കംവെക്കുകയയിരുന്നു ആക്രമണത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. അറബ്​ മേഖല ഇസ്രയേലിന്‍റെ സ്വാധീനത്തിന്​ കീഴിൽവരുമെന്ന സ്വപ്നത്തിലാണ്​ നെതന്യാഹു. എന്നാലത്​ ഒരു അപകടകരമായ ഭ്രമം മാത്രമാണ്​ -അമീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അമേരിക്കൻ സ്വാധീനത്തെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ച്​ മേഖല സ്വയംപര്യപ്തത നേടണമെന്ന്​ തുർക്കിയ പ്രസിഡന്‍റ്​ റജബ്​ ത്വയ്യിബ്​ ഉർദുഗാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലിനുമേൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ചുമത്തണം. ഇത്തരം നടപടികൾ നേരത്തെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ കുടിയിറക്കലും വംശഹത്യയും വിഭജനവും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല -അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ശക്തി ഉപയോഗിച്ച്​ സുരക്ഷയും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്​ ഇസ്രയേൽ തിരിച്ചറിയണമെന്നും നിയമത്തെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അഖണ്ഡതയെ മാനിച്ചും മാത്രമേ ഇക്കാര്യം നേടാകൂമെന്നായിരുന്നു ഈജിപ്ത്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ അബ്ദുൽ ഫത്തഹ്​ സീസീയുടെ പ്രതികരണം.

    ഇസ്രയേൽ ജയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി അതിരുകളില്ലാത്താണെന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ്​ ദോഹ ആക്രമണമെന്ന് ജോർഡൻ രാജാവ്​ അബ്​ദുല്ല രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മറുപടി കൃത്യവും നിർണായകവും ഭാവി ആക്രമണങ്ങളെ തടയുന്നതുമാകണമെന്നും, അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ്​ബാങ്കിൽ കൈയേറ്റം വ്യാപിപ്പിച്ച്​ ദ്വരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

    രാജ്യങ്ങൾക്കും ജനതകൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന്​ ഒളിച്ചോടാൻ ഇസ്രയേലിനെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അനുവദിക്കരുതെന്ന്​ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ്​ മഹ്​മൂദ്​ അബ്ബാസ്​ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഇസ്രയേലിന്‍റെ ഖത്തർ ആക്രമണം നിമിഷപ്രേരണയാൽ ഉണ്ടായ​തല്ലെന്നും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷയില്ലായ്മയുടെ ഫലമാണെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് മഹ്​മൂദ്​ പെഷസ്കിയാൻ പറഞ്ഞു. വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരെ നാം എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കണം. 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ​ ഇറാന്‍റെ അഖണ്ഡത മാത്രമല്ല ലംഘിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ജനതയുടെ അന്തസ്സിനെ കൂടിയാണ്​ മുറിവേൽപിച്ചതെന്നും അ​ദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അപലപനങ്ങൾ മിസൈലുകളെ തടയില്ലെന്നും വാക്കുകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇസ്രയേലിനെ തടയാൻ അപര്യാപ്തമാണെന്നും മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹീം പറഞ്ഞു.

    അറബ്​-ഇസ്​ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കായി ‘നാറ്റോ’ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിന്​ രൂപം നൽകണമെന്ന്​ ഇറാഖി പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ്​ ശിയാ അൽ സുദാനി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലിനെ ‘തെമ്മാടി രാഷ്ട്രം’ എന്നുവിളിച്ച അറബ്​ ലീഗ്​ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഹമ്മദ്​ അബുൽ ഗൈഥ്​, ആ രാജ്യത്തിന്‍റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര നിശ്ശബ്​ദത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

