Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:24 PM IST

    ‘ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ’ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ ത​ള്ളി അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    31 അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്, ഒ.​ഐ.​സി, ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രും അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    'ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ' പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ ത​ള്ളി അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ 'ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ' പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ ത​ള്ളി, ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള 31 അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്, ഒ.​ഐ.​സി, ജി.​സി.​സി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രും ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വും അ​റ​ബ് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ചാ​ഡ്, കൊ​മോ​റോ​സ്, ജി​ബൂ​ട്ടി, ഈ​ജി​പ്ത്, ഗാം​ബി​യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, കു​വൈ​ത്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ല​ബ​നാ​ൻ, ലി​ബി​യ, മാ​ല​ദ്വീ​പ്, മൗ​റി​റ്റാ​നി​യ, മൊ​റോ​ക്കോ, നൈ​ജീ​രി​യ, ഒ​മാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഫ​ല​സ്ത‌ീ​ൻ, സെ​ന​ഗ​ൽ, സി​യ​റ ലി​യോ​ൺ, സൊ​മാ​ലി​യ, സു​ഡാ​ൻ, സി​റി​യ, തു​ർ​ക്കി​യ, യു.​എ.​ഇ, യ​മ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും അ​റ​ബ് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണി​തെ​ന്നും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും വം​ശീ​യ​വു​മാ​യ മി​ഥ്യാ​ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​സ്ത‌ാ​വ​ന​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ ​വ​ൺ (ഇ 1) ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മ​ന്ത്രി ബെ​സ​ലേ​ൽ സ്മോ​ട്രി​ച്ച് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തീ​വ്ര വം​ശീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    1967ലെ ​അ​ധി​നി​വേ​ശ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണി​ത്. അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​നാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ മ​സ്ജി​ദി​നു​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം, കു​ടി​യേ​റ്റം, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള റെ​യ്ഡു​ക​ൾ, അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും മി​ഥ്യാ​ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​വും മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​പ​രോ​ധം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

