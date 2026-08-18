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    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 7:11 AM IST

    ട്രം​പി​​ന്റെ ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​നപ​ദ്ധ​തി ത​ള്ളി; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നടപടിക്കെതിരെ അ​റ​ബ് -ഇ​സ് ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

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    ഇ​സ്രാ​യേലിന്റെ ​നിഷേ​ധാ​ത്മ​ക സ​മീ​പ​നം സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും
    ട്രം​പി​​ന്റെ ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​നപ​ദ്ധ​തി ത​ള്ളി; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നടപടിക്കെതിരെ അ​റ​ബ് -ഇ​സ് ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
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    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച സ​മ​ഗ്ര സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യും ഇ​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള റോ​ഡ്‌​മാ​പ്പും സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി നി​ര​സി​ച്ച​തി​നെ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, തു​ർ​ക്കി​യ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. ഈ ​നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക സ​മീ​പ​നം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും. ഗ​സ്സ​യി​ലും മ​റ്റ് അ​ധി​നി​വി​ഷ്​​ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച റോ​ഡ്‌​മാ​പ്പ്, ഈ​ജി​പ്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി​യ, യു.​എ​സ്.​എ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പ്ര​തി​നി​ധി, പീ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ന്നീ മ​ധ്യ​സ്ഥ​രു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ള​ത്തെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​യു​ടെ പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ്ഥി​ര​ത സേ​ന​യു​ടെ വി​ന്യാ​സം, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ദി ​അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റ​ൽ, മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ.​

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. റോ​ഡ്‌​മാ​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും പു​ന​ര​ധി​വാ​സം ഉറപ്പാക്കാ​നും ക​ഴി​യൂ.

    1967-ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ത​ട​യാ​നു​ള്ള ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പീ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യി ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

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    TAGS:GazaIsraeliqatar​Arab-Islamic call
    News Summary - Trump's Gaza peace plan rejected; Arab-Islamic states oppose Israeli action
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