Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:02 AM IST

    അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ​മി​തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം; ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള്ളു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ​മി​തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം; ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ള്ളു​ന്നു
    cancel

    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റ​ബ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ​മി​തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും, യു​ദ്ധോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​രോ​ധ​വും പ​ട്ടി​ണി​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ൽ, കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ന്നി​വ​യെ അ​വ​ർ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ത് വം​ശീ​യ ഉ​ന്മൂ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദേ​ശീ​യ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സ്ഥാ​പി​ച്ച ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന് നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രേ​യൊ​രു മാ​ർ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:committeeforeign ministersPalestiniansarab islamic
    News Summary - Arab Islamic Committee Foreign Ministers' Meeting; Completely Rejects Proposal to Deport Palestinians
    Similar News
    Next Story
    X