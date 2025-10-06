Begin typing your search above and press return to search.
    6 Oct 2025 11:41 AM IST
    ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ; ഹ​മാ​സ്​ ന​ട​പ​ടി സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത്​ അ​റ​ബ്, മു​സ്​​ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ്​ പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്​
    ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ; ഹ​മാ​സ്​ ന​ട​പ​ടി സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത്​ അ​റ​ബ്, മു​സ്​​ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ​മാ​സ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത്​ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​റ​ബ്, മു​സ്​​ലിം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു​ദ്ധം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ത​ട​വു​കാ​രെ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ട്രം​പി​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​നു​മു​ള്ള ശ​രി​യാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം. യു​ദ്ധം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്ക​ണം. ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ, ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഖ​ത്ത​റി​നെ കൂ​ടാ​തെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​ക്സി​താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത്​ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

