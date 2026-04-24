    Qatar
    Posted On
    date_range 24 April 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 10:44 AM IST

    ഏ​പ്രിൽ 23: ലോ​ക പു​സ്ത​ക​ദി​നം; ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ ലൈ​ബ്ര​റി​യും വാ​യ​നാ​മു​റി​യും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ലൈ​ബ്ര​റി​യും വായനാമുറിയും

    ദോ​ഹ: ലോ​ക പു​സ്ത​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​വാ​ർ​ത്ത​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി). ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ബു ഹ​മൂ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ലൈ​ബ്ര​റി​യും വാ​യ​നാ​മു​റി​യും ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കും.പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​നും സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, വാ​യി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​റ്റ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രി​ടം കൂടി പ്രവാസികൾക്കായി ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ഐ.​സി.​സി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ലൈ​ബ്ര​റി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​സ്ത​ക പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഐ.​സി.​സി അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ആ​റാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ശേ​ഖ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എല്ലാ പ്ര​വാ​സി സൃ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ പറഞ്ഞു.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള, വാ​യി​ച്ചു തീ​ർ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ന്റെ പേ​ര് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി, വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി അ​ത് കാ​ത്തു​വെ​ക്കും. ഇ​തിലൂടെ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു വ​ലി​യ പു​സ്ത​ക​ശേ​ഖ​രം ക​രു​തി​വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർക്ക് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (5552 7638), അ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ് (5536 5039), ര​വീ​ന്ദ്ര​പ്ര​സാ​ദ് (5586 8595) എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാവുന്നതാ​ണ്.

    TAGS:newsworld book dayDoha
    News Summary - April 23: World Book Day; New library and reading room getting ready at ICC
