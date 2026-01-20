Begin typing your search above and press return to search.
    ഖത്തറിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ സൗജന്യവും നിരക്കിളവുള്ളതുമായ സീറ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

    -രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു
    ​ദോഹ: സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെയും കിന്റർഗാർട്ടനുകളുടെയും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യവും നിരക്കിളവുള്ളതുമായ സീറ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലായി സൗജന്യവും നിരക്കിളവുള്ളതുമായ സീറ്റുകളാണ് ലഭ്യമാവുക. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഈ ആനുകൂല്യം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കും. ​ബ്രിട്ടീഷ്, ഇന്ത്യൻ, അമേരിക്കൻ, നാഷനൽ കരിക്കുലങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തുല്യത ഉറപ്പാക്കാനും സാമൂഹിക വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുമുള്ള ഖത്തർ നാഷനൽ വിഷൻ 2030ന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

    പൂർണമായും സൗജന്യമായ സീറ്റുകൾ, ​ഫീസ് നിരക്കിളവ് ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ, ​ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള സൗജന്യ സീറ്റുകൾ, ​ഖത്തറി വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള എജുക്കേഷൻ വൗച്ചർ സീറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ സൗജന്യ ഈവനിങ് എജുക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളും ലഭ്യമാണ്. ​മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിശ്ചിത വരുമാന പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള ഖത്തരികൾക്കും താമസക്കാർക്കും പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

    -ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

    സൗജന്യ സീറ്റുകൾ:

    1.കുടുംബത്തിന്റെ മാസവരുമാനം 10,000 ഖത്തർ റിയാലിൽ താഴെയുള്ള താമസക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

    2. കുടുംബ മാസവരുമാനം 25,000 ഖത്തർ റിയാലിൽ താഴെയുള്ള ഖത്തരി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

    ​നിരക്കിളവുള്ള സീറ്റുകൾ:

    1.കുടുംബത്തിന്റെ മാസവരുമാനം 15,000 റിയാലിൽ താഴെയുള്ള താമസക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

    ​2. കുടുംബത്തിന്റെ മാസവരുമാനം 25,000 റിയാലിൽ താഴെയുള്ള ഖത്തരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

    ഖത്തരി വിദ്യാർഥികൾ (വൗച്ചർ സീറ്റുകൾ): കുടുംബത്തിന്റെ മാസവരുമാനം 25,000 റിയാലിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമായുള്ളത്.

    സൗജന്യവും നിരക്കിളവുള്ളതുമായ സീറ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ​രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. രക്ഷിതാവ് സർക്കാർ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരനായിരിക്കരുത്. വിദ്യാർഥിയുടെയും രക്ഷിതാവിന്റെയും നിശ്ചിത രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് മാരിഫ് പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ https://eduservices.edu.gov.qa/WebParts/Login/?ReturnUrl=%2fWebParts%2fSRP# ലിങ്ക് വഴിയോ അല്ലങ്കിൽ വാർത്തയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യ.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തോ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം.

