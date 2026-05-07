    Qatar
    Posted On
    date_range 7 May 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 7:24 AM IST

    അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ക്‌​ട​റി​യി​ൽ

    ദോ​ഹ: പ്ര​ശ​സ്ത ക​ലാ​കാ​ര​ൻ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ലു​സൈ​ലി​ലെ ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങ് ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ദാ​ർ​വി​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ വി.​സി. മ​ഷ്ഹൂ​ദ്, പ്ര​മു​ഖ കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ക​രീം ഗ്രാ​ഫി, ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ക്‌​ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ജാ​സ് ഹം​സ, ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ബ​സി​ത് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​വി​ശേ​ഷ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് വാ​ഴ​യൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന “സ്നേ​ഹാ​ദ​രം” പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    

    TAGS:ArtArt Exhibitiongulfqatar​
