Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ന്റാ​ലി​യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 April 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 11:11 AM IST

    അ​ന്റാ​ലി​യ ഡി​പ്ലോ​മ​സി ഫോ​റം; ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്റാ​ലി​യ ഡി​പ്ലോ​മ​സി ഫോ​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ്

    ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശഹ​ബാ​സ് ശെ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ അ​ന്റാ​ലി​യ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച 'അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡി​പ്ലോ​മ​സി ഫോ​റം 2026' ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന്റെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന ഫോ​റം 'മാ​പ്പി​ങ് ടു​മോ​റോ, മാ​നേ​ജി​ങ് അ​ൺ​സെ​ർ​ട്ട​നി​റ്റീ​സ്' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ ചീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​റി​നൊ​പ്പം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​തി​നി​ടെ, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷ​ഹ​ബാ​സ് ശെ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും, സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Antalya Diplomacy Forum; Qatari Emir participates
    Next Story
    X