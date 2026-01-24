Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 24 Jan 2026 12:29 PM IST
    date_range 24 Jan 2026 12:29 PM IST

    വാ​ർ​ഷി​ക ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഫോ​റം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് പോ​ളി​സി സ്റ്റ​ഡീ​സ്, ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ സ്റ്റ​ഡീ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഫോ​റം ഇ​ന്ന് ദോ​ഹ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങും. ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഫോ​റം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​രോ​ധം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ശം, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ലാ​യ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ക.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 1300ല​ധി​കം ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​മി​തി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 220 പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ പ്ര​മു​ഖ ഗ​വേ​ഷ​ക​രും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

