Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:21 PM IST

    അ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക് ’26 ജ​നു​വ​രി 19ന്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക് ’26 ജ​നു​വ​രി 19ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ന്റെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ ദോ​ഹ​യി​ലെ ഹി​ൽ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഫെ​ൻ​ടെ​ക് ‘26 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫി​ൻ​ടെ​ക്, എ​ന​ർ​ജി ടെ​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി​യു​ടെ (എ.​ഐ) മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വി​ഷ​യ​മാ​ക്കി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളും സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    1997ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, നേ​തൃ​ത്വ -വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ദി​ലീ​പ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ലീ​ന, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​നു​ശ്രീ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 55521176 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newsannex Qatargulf news malayalam
    News Summary - Annex Fentech '26 on January 19
    Similar News
    Next Story
    X