Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:31 PM IST

    അ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക് -26 സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക് -26 സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ന്റെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫെ​ൻ​ടെ​ക് ആ​ൻ​ഡ് എ​ന​ർ​ജി ടെ​ക് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്-​അ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക് 26 ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ന്റെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫെ​ൻ​ടെ​ക് ആ​ൻ​ഡ് എ​ന​ർ​ജി ടെ​ക് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്- അ​നെ​ക്സ് ഫെ​ൻ​ടെ​ക് -26 ദോ​ഹ​യി​ലെ ഹി​ൽ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ഫി​ൻ​ടെ​ക്, എ​ന​ർ​ജി ടെ​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്-​വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഐ.​ടി കാ​ൻ സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ർ​ഷൂ​ഖ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഫി​ൻ​ടെ​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ദ ​ഫൗ​ണ്ടേ​ഴ്സ് മ​ജ്‍ലി​സ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഗൗ​ര​വ് സ​ച്ച്ദേ​വ, ഫി​ൻ​ടെ​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​യ്മെ​ന്റു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മ​ണി ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്-​എ​ന​ർ​ജി ടെ​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​ൻ​ടെ​ക് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഡോ. ​അ​ല​ൻ വി​ല്ലെ​ഗാ​സ്, മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് - എ​ന​ർ​ജി സെ​ക്ട​ർ സി.​ടി.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഹ്മൂ​ദ് ത​വാ​ക്കോ​ൾ, സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​ഡ്വൈ​സ​ർ മ​ന്ദാ​ർ സാ​ഹ​സ്ര​ബു​ധേ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​നെ​ക്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ലീ​ന ഹ​രി​ഗോ​വി​ന്ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​നെ​ക്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​നീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രാ​യ ദീ​പ, രാം ​മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    1997ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ൽ രൂ​പീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​നെ​ക്സ് ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും നേ​തൃ​ത്വ​വി​ക​സ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Annex Fentech-26 concluded
    Similar News
    Next Story
    X