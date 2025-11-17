Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ര​ങ്ങും മ​ന​സ്സും...
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:10 AM IST

    അ​ര​ങ്ങും മ​ന​സ്സും നി​റ​ച്ച് അ​മ്മ മ​ല​യാ​ളം; മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ര​ങ്ങും മ​ന​സ്സും നി​റ​ച്ച് അ​മ്മ മ​ല​യാ​ളം; മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം -2025 ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി​യു​മാ​യ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​പ്ര​തി​ഭ ര​തീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സി.​വി റ​പ്പാ​യി, ദോ​ഹ ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ർ​ത്തോ​മാ ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി, ഫാ. ​ലി​ൻ​വി​ൻ, സം​സ്കൃ​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം, സം​സ്കൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബി​ത് സ​ഹീ​ർ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം സു​ധീ​ർ, ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഡോ. ​ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു പി. ​മം​ഗ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​ജു ജേ​ക്ക​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ഭാ​ഷാ​ഞ്ജ​ലി മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ക​ലാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​മാ​യി. ഭാ​ഷാ​ഞ്ജ​ലി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ബാ​ഡ്ജ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ലെ 87 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കു​ള​ള ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം സം​സ്കൃ​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ള​വും ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഡോ. ​ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​റി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം സം​സ്കൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബി​ത് സ​ഹീ​റും ബി​ർ​ള സ്കൂ​ളി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം. സു​ധീ​റും ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festivalinaugurationqatar cultural forum
    News Summary - Amma Malayalam fills the heart and soul; Malayalam Mission Qatar Cultural Chapter Inauguration Festival
    Similar News
    Next Story
    X