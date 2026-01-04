Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ്കൂ​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:47 PM IST

    അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ്കൂ​ൾ പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ്കൂ​ൾ പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡ്
    cancel
    camera_alt

    അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ്കൂ​ൾ പാ​സി​ങ് ഔ​ട്ട് പ​രേ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ലെ 37ാമ​ത് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ല​ഹ്‌​സാ​നി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​താ​ൻ അ​ൽ സു​വൈ​ദി സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ​​അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​യും യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ​മി​ക​ച്ച പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​ധു​നി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന രീ​തി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വും നൈ​പു​ണ്യ​വും സൈ​നി​ക അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ന​ൽ​കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ്കൂ​ൾ ആ​ക്ടി​ങ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കോ​ഴ്സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും, അ​തു​വ​ഴി അ​വ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​രി​ശീ​ല​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൽ ആ​ർ​ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഫീ​ൽ​ഡ് പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​രി​ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Passing Out ParadeAmiri Guard
    News Summary - Amiri Guard School Passing Out Parade
    Similar News
    Next Story
    X