Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 12:01 PM IST

    അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് റി​ക്ക​വ​റി പ​രി​ശീ​ല​നം

    അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് റി​ക്ക​വ​റി പ​രി​ശീ​ല​നം
    അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് റി​ക്ക​വ​റി പ​രി​ശീ​ല​ന അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നി​ടെ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ്, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് റി​ക്ക​വ​റി പ​രി​ശീ​ല​ന അ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ത്തി. ലാ​ൻ​ഡി​ങ്ങി​നി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​യ​ർ​ബ​സ് എ 319 ​വി​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പ​രി​ക്കു​ക​ളേ​ൽ​ക്കാ​തെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും കൈ​മാ​റു​ക, ടീം ​വ​ർ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീ​മി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി.

