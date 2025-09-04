Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:03 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം കാ​ന​ഡ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ അ​മീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം കാ​ന​ഡ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ അ​മീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്

    ആ​ൽഥാ​നി

    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ന​ഡ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി. കാ​ന​ഡ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മാ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ണി​യു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി കാ​ന​ഡ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    TAGS:PalestinianamirRecognitionwelcomes
