Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 3:09 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 3:09 PM IST

    മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന; ലു​സൈ​ൽ മൈ​താ​നി​യി​ൽ അ​മീ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന; ലു​സൈ​ൽ മൈ​താ​നി​യി​ൽ അ​മീ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ലു​സൈ​ലി​ലെ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ‘ഇ​സ്തി​സ്ഖാ​അ്’ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്‍ലാം വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യാ​യ ‘ഇ​സ്തി​സ്ഖാ​അ്’ ന​മ​സ്കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ലു​സൈ​ലി​ലെ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ഇ​സ്തി​സ്ഖാ​അ്’ ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​മീ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ​അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, വി​വി​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വ​ര​ൾ​ച്ച​യി​ലും​ മ​ഴ​യെ​ത്താ​ൻ വൈ​കു​മ്പോ​ഴും മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ​സ്കാ​ര​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക എ​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഇ​സ്തി​സ്ഖാ​അ് ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​ക​ളും മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ 124 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. യു​വാ​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

