Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​മീ​ർ ശൂറാ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:55 AM IST

    അ​മീ​ർ ശൂറാ കൗൺസിലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മീ​ർ ശൂറാ കൗൺസിലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി അ​മീ​രി ദീ​വാ​നി​ൽ വെ​ച്ച് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത അ​മീ​ർ, ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ ഭം​ഗി​യാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ളും നേ​ർ​ന്നു. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ​ങ്ക് അ​മീ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qatar amirQatar NewsShura Councilgulf news malayalam
    News Summary - Amir meets with Shura Council
    Similar News
    Next Story
    X