    Qatar
    date_range 8 May 2026 7:31 AM IST
    date_range 8 May 2026 7:31 AM IST

    അ​മീ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ; മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക് സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം

    ദോ​ഹ: ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​മീ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക് സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​രി​സ​ര​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത്.

    റൂ​ട്ട് M310: അ​ൽ വാ​ബ് ക്യു.​എ​ൽ.​എം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് ന​മ്പ​ർ 1ൽ ​നി​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    റൂ​ട്ട് M311: അ​ൽ സു​ഡാ​ൻ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    റൂ​ട്ട് M317: അ​ൽ വാ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​റ്റ് 2-ൽ ​നി​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. സ്പോ​ർ​ട് സി​റ്റി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി മ​റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 'കാ​ർ​വ ജേ​ർ​ണി പ്ലാ​ന​ർ' ആ​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 44433105 എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:metroServicesAmir Cup final
    News Summary - Amir Cup final; Changes to Metrolink services
