അമീർ കപ്പ് ഫൈനൽ; മെട്രോലിങ്ക് സർവിസുകളിൽ മാറ്റം
ദോഹ: ശനിയാഴ്ച ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അമീർ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെട്രോലിങ്ക് സർവിസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തെ റോഡുകൾ അടക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സർവിസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
റൂട്ട് M310: അൽ വാബ് ക്യു.എൽ.എം സ്റ്റേഷനിൽ എക്സിറ്റ് നമ്പർ 1ൽ നിന്ന് സർവിസ് നടത്തും.
റൂട്ട് M311: അൽ സുഡാൻ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സർവിസ് നടത്തും.
റൂട്ട് M317: അൽ വാബ് സ്റ്റേഷൻ എക്സിറ്റ് 2-ൽ നിന്ന് സർവിസ് നടത്തും. സ്പോർട് സിറ്റി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഈ സർവിസുകൾക്ക് പകരമായി മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 'കാർവ ജേർണി പ്ലാനർ' ആപ്പ് പരിശോധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. സംശയങ്ങൾക്ക് 44433105 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
