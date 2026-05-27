അമീർ ലുസൈലിൽ ഈദ് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുംtext_fields
ദോഹ: അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി ലുസൈലിൽ ഈദ് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കും. ലുസൈലിലെ പ്രാർഥനാ മൈതാനിയിൽ ശൈഖുമാർ, മന്ത്രിമാർ, രാജകുടുംബാഗങ്ങൾ, പൗരന്മാർ എന്നിവർക്കൊപ്പം അമീർ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് ലുസൈൽ പാലസിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരിൽ നിന്നും അമീർ ഈദ് ആശംസ സ്വീകരിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യും.
ഈദാശംസ നേർന്ന് അമീർ
ദോഹ: ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്കും നേതാക്കൾക്കും അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി ബലിപെരുന്നാൾ ആശംസ നേർന്നു. നിരവധി സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളിൽ നിന്നും നിരവധി ആശംസ സന്ദേശങ്ങളും അമീറിന് ലഭിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിയും വിവിധ രാഷ്ട്ര മേധാവികൾക്കും കിരീടാവകാശികൾക്കും ഈദാശംസ നേർന്നു.
