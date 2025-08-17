Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:49 AM IST

    ദേ​ശ​സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി
    ദേ​ശ​സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    1. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു , 2. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലെ ടോ​ർ​ച്ച് ട​വ​ർ ത്രി​വ​ർ​ണ

    പ​താ​ക​യാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക​യാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഐ.​സി.​സി മു​റ്റ​വും അ​ശോ​ക ഹാ​ളും, വ​ലി​യ ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക​യേ​ന്തി സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ കു​ഞ്ഞു ബാ​പ്പു​ജി...​ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​നെ​യും വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​യോ​ടെ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക വാ​നി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്ന പു​ല​രി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. ‘ജ​യ് ഹി​ന്ദ്...’ വി​ളി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ മ​ഹ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വാ​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച അം​ബാ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹു​ക​ക്ഷി പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച​തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൃ​ത​ഞ്ജ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ 350ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ-​ഖ​ത്ത​ർ ബ​ന്ധം മു​മ്പോ​ട്ട് -ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ-​ഖ​ത്ത​ർ ബ​ന്ധ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ട്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച വ​ർ​ഷ​മാ​ണി​ത്. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മു​മ്പോ​ട്ടു പോ​കാ​നാ​യി ഒ​രു​പാ​ട് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​പാ​രം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ എ​ല്ലാം ന​മ്മ​ൾ മു​മ്പോ​ട്ടു പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം പോ​ലെ​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് എം​ബ​സി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സം​രം​ഭ​ത്തെ എം​ബ​സി എ​ല്ലാ​ത​ര​ത്തി​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി എ​ല്ലാ സ​മ​യ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​കും. രോ​ഗി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ​ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്



    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ കു​ഞ്ഞി എം.​പി ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ ഗാ​യ​ക​സം​ഘം ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശൈ​ഖ് ശ​മീം, വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ത​ല​വ​ന്മാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ധീ​ര​ത​യും ത്യാ​ഗ​വും ഓ​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ​സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ കു​ഞ്ഞി എം.​പി ത​ന്റെ സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ നി​സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ഐ​ക്യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി അ​ക്ഷീ​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും ന​മ്മെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ന​മ്മു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശൈ​ഖ് ശ​മീം പ​റ​ഞ്ഞു. ​അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഇം​റാ​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    റി​യാ​ന അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ക​വി​ത ചൊ​ല്ലി. ഐ​റ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, വേ​ദ വി​വേ​ക്, ദി​യ കാ​ർ​ത്തി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പി​ക ഹീ​ന ഫ​ർ​ഹാ​ന പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ലെ കെ.​ജി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 8.20ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഖീ​ത്തി​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാ​ലി​ഖ് റി​യാ​സ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഹെ​ഡ് ബോ​യ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​മ​ൽ അ​ലി ബ​ദ് റ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ (ഓ​ഫി​ഷ്യേ​റ്റി​ങ്) മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ല്യാ​സ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    സ്കൂ​ൾ ഗാ​യ​ക​സം​ഘം ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം ഓ​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ല്യാ​സ് ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി വാ​ഹ​ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത, ആ​ദ​ര​വ്, രാ​ജ്യ​സേ​വ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ​സാം​സ്കാ​രി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​സ് തോ​മ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

