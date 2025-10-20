Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ലൂ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ആ​ലൂ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ആ​ലൂ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ആ​ലൂ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്‍മ​യു​ടെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ല്ല​പ്പു​ഴ ദാ​റു​ന്ന​ജാ​ത്ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോം​പ്ല​ക്സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഹാ​ഷിം ത​ങ്ങ​ൾ ഹു​ദ​വി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ദാ​റു​ന്ന​ജാ​ത്ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോം​പ്ല​ക്സ് വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ ഹു​ദ​വി, ആ​ലൂ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷു​ക്കൂ​ർ കൊ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്‌​തീ​ൻ ഷാ, ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​നി​ബ് കെ. ​ഉ​മ്മ​ർ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ റ​ഷീ​ദ് കെ.​പി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ എം.​ടി, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​സീം, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ടി.​ടി. അ​ന​സ്, എ.​വി. ഷ​ഫീ​ഖ്, കെ.​എം. നൗ​ഷാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ഷ​ൽ, ജം​ഷീ​ർ, ഹാ​രി​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

