Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:49 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:49 PM IST

    അ​ൽ​മ​നാ​ർ 'സ​മ്മ​ർ ഡേ​യ്സ്' വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ദ്റ​സ

    അ​ൽ​മ​നാ​ർ ‘സ​മ്മ​ർ ഡേ​യ്സ്’ വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ദ്റ​സ
    അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്റ​സ സ​മ്മ​ർ ഡേ​യ്സ് സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​നി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി

    ദോ​ഹ: വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ലം വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ​മ്മ​ർ ഡേ​യ്സ്’ വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ദ്റ​സ സ​മാ​പി​ച്ചു. ര​ണ്ടു മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ആ​രോ​ഗ്യ, വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മി​ശ്കാ​ത്തി, ഉ​മ​ർ ഫൈ​സി, സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി, ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി, സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ സ​ല​ഫി, നൗ​ഷാ​ദ് സ​ല​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം പി​ലാ​ത്ത​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ൻ​സ​മാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ഉ​വൈ​സ് ഹാ​റൂ​ൺ, അ​ബ്ദു​ൽ മാ​ജി​ദ് ചു​ങ്ക​ത്ത​റ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​നി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ സ​ല​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മി​ശ്കാ​ത്തി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

