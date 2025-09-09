Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:53 AM IST

    അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം കെ.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് ദോ​ഹ അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ ന​വാ​ഗ​ത​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ധു​രം ന​ൽ​കി​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചും പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ജീ​വി​ത​വ​ഴി​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ധാ​ർ​മി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കും വീ​ഴു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ ത​ടു​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും സ​ദാ​ചാ​ര ബോ​ധ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ങ്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം സ്മ​രി​ച്ചു. മ​ദ്‌​റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മി​ശ്കാ​ത്തി ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ്വ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി​യും വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മ​ദ്‌​റ​സ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​റ​ലി അ​ത്തോ​ളി, ക്യു.​കെ.​ഐ.​സി ട്രെ​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മൂ​ടാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:festivalentrancealmanarAlmanar Madrasa
    News Summary - Almanar Madrasa Entrance Festival
    Similar News
    Next Story
    X