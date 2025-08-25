Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:57 PM IST

    അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ അ​ൽ​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് സ​മാ​പ​നം

    അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ അ​ൽ​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് സ​മാ​പ​നം
    അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ അ​ൽ​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ലം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ധാ​ർ​മി​ക​ത​യു​ടെ​യും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും വി​നോ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി ‘നൂ​ർ സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു. അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യ​മാ​ണ് ലി​റ്റി​ൽ ഹീ​റോ​സ്, ജൂ​നി​യ​ർ എ​ക്സ്പ്ലോ​റ​ർ, ശ​ബാ​ബ് നൂ​ർ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ജ​സീം, ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ഷ​ഹീ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ ജ​സീ​ല, ഷെ​സ്മി​ന, ജൗ​ഷി​റ, ജാ​സ്മി​ൻ, റ​ജീ​ന, സു​ലേ​ഖ, റു​ക്‌​സാ​ന, സു​ഫൈ​റ ബാ​നു, ഷാ​ഹി​ദ, സു​ൽ​ഫ, ഫൈ​റൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​നം, ദൈ​നം​ദി​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ, പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ്, സ്പോ​ർ​ട്സ്, സ​യ​ൻ​സ്, ക്രാ​ഫ്റ്റ്, അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​രി​ച​യം, ബീ ​ബോ​ട്ട് ട്രെ​യി​നി​ങ്, ഹെ​ൽ​ത്ത്‌, ലൈ​ഫ് ഹാ​ക്ക്സ്, അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി, ചെ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    80 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ‘നൂ​ർ ഫെ​യ​ർ​വെ​ൽ ഫി​യ​സ്റ്റ’​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ക്റ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​സീ​ർ സാ​ഗ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ബി​ൻ ഉ​മ്രാ​ൻ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ദ്റ​സ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ജ്ന ഫൈ​സ​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ത​സ്‌​നീം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​നെ കു​റി​ച്ച അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​ഫീ​ഫ, ന​ബാ, രു​ദൈ​ന, മി​ൻ​ഹാ, ഫാ​ത്തി​മ ശ​ഹ​ദ്, മെ​ഹ​റി​ൻ, അ​യാ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsQatar News
