Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ം; ദി ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​ള്ളി ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ം; ദി ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​ള്ളി ഖ​ത്ത​ർ
    cancel

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​യ ദി ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ജ​വും കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യ 'ബ്ലാ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​ക​ൾ' വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ ദി ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക​റി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​റ്റ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ഇ​വ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ര​ത് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഹ​മാ​സി​ന് പ​ണം ന​ൽ​കി എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ വ്യാ​ജ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യ്ക്കു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ്ണ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന്, ഇ​ന്ധ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഖ​ത്ത​ർ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം ഹ​മാ​സി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​തി​ന് ഖ​ത്ത​റു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ല.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം വ്യാ​ജ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ശാ​ന്തി​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ർ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​സ്തു​താ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Allegations regarding Qatar's aid in Gaza; Qatar rejects The New Yorker report
    Next Story
    X