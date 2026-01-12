Begin typing your search above and press return to search.
    12 Jan 2026 1:33 PM IST
    12 Jan 2026 1:33 PM IST

    സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്ദി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്ദി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം
    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ശ​താ​ബ്ദി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ്

    ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വു​കൈ​റി​ലെ നോ​ബ്ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​നും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സ​മ​സ്ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ഹാ​ന്മാ​രാ​യ സ​ർ​വ അ​മ്പി​യാ​ക്ക​ന്മാ​രും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് നി​ല​കൊ​ണ്ട​തെ​ന്നും സ​യ്യി​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്മാ​രും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ര​ബോ​ധ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് നീ​തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് സ​മ​സ്ത​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭി​ന്നി​പ്പി​ന്റെ​യും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹി​ത​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് ഹ​മീ​ദ് അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​വി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ സ​ഫാ​രി, ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. മു​സ്ത​ഫ ഹു​ദ​വി ആ​ക്കോ​ട്, ശു​ഹൈ​ബു​ൽ ഹൈ​ത​മി വാ​രാ​മ്പ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​ക​രി​യ്യ മാ​ണി​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

