Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ലി​യാ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:18 AM IST

    അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ

    ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ അ​തി​ഥി​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ അ​ലി​യാ​ർ ഖാ​സി​മി​ക്ക് മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ നോ​ർ​ത്തി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​നും ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ൽ ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്, അ​തു​കൊ​ണ്ട് മു​സ്‌​ലിം സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ട​ന വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത്‌ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തോ​ടെ​യും വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    സ്നേ​ഹം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാം ലോ​കം കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​തെ​ന്നും പു​ഞ്ചി​രി​യും പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന കൊ​ണ്ട് അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലും ഹ​സ്ത​ദാ​ന​വും ഈ ​സ്നേ​ഹ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് മ​ദ​നി ഇ​രി​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​മീ​ർ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​ല്ല​വീ​ട​ൻ, ന​സീ​ർ പാ​നൂ​ർ, കെ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ല​ഫി, ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഹ​മീ​ദ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, അ​ജ്മ​ൽ ജൗ​ഹ​ർ, ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്, റി​യാ​സ് വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsAliyargulfqatar​
    News Summary - Aliyar Qasim was given acceptance.
    Similar News
    Next Story
    X