    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 12:55 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ൽ​ജീ​രി​യ

    5-1 ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യ​വു​മാ​യി അ​ൽജീ​രി​യ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ൽ​ജീ​രി​യ
    അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​തി​രെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ (5-1) വി​ജ​യ​വു​മാ​യി അ​ൽ​ജീ​രി​യ. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത അ​ൽജീ​രി​യ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. റി​ദ് വാ​ൻ ബെ​ർ​ക്ക​യ്ൻ, ബൗ​ൾ​ബി​ന എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ൾ​ജീ​രി​യ അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന് ഇ​തു​വ​രെ വി​ജ​യം കാ​ണാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഖ​ത്ത​ർ സ്റ്റാ​ർ​സ് ലീ​ഗി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​യി.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ ക​ളി ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ 3-1ന്റെ ​ലീ​ഡ് അ​ൽജീ​രി​യ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. യൂ​സ​ഫ് അ​ദ്‍ലി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ 24ാം മി​നിറ്റി​ൽ അ​ൽ വ​ക്റ​യു​ടെ താ​രം റി​ദ് വാ​ൻ ബെ​ർ​ക്ക​യ്ൻ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് അ​ൽജീ​രി​യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ൽ ദു​ഹൈ​ലി​ന്റെ ആ​ദി​ൽ ബൗ​ൾ​ബി​ന 30ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടു​മ്പോ​ൾ റി​ദ് വാ​ൻ ബെ​ർ​ക്ക​യ്ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ 27ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മ​ഹ്ദി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വെ​റും ആ​റ് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യു​ടെ അ​ധി​ക സ​മ​യ​ത്ത് ബെ​ർ​ക്കെ​യ്ൻ നേ​ടി​യ പെ​നാ​ൽ​റ്റി യാ​സി​ൻ ബെ​ൻ​സി​യ വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് 3-1ന്റെ ​ലീ​ഡ് അ​ൽ​ജീ​രി​യ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ബെ​ർ​ക്കെ​യ്ൻ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും നേ​ടി ലീ​ഡു​യ​ർ​ത്തി. ​പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ യാ​സി​ൻ ബ്രാ​ഹി​മി​യു​ടെ അ​സി​സ്റ്റി​ൽ ബൗ​ൾ​ബി​ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യു​ടെ സ്കോ​ർ അ​ഞ്ചി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സു​ഡാ​നോ​ട് സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ബ​ഹ്റൈ​നോ​ട് നേ​ടി​യ അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യം അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ 9ന് ​ഇ​റാ​ഖ് ആ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ

