Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:27 AM IST

    അൽ സമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് 29ാമത് ബ്രാഞ്ച് തുമാമയിൽ ആരംഭിച്ചു

    അൽ സമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് 29ാമത് ബ്രാഞ്ച് തുമാമയിൽ ആരംഭിച്ചു
    അ​ൽ സ​മാ​ൻ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ 29ാമ​ത് ബ്രാ​ഞ്ച് തു​മാ​മ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​ണി എ​ക്സേ​ചേ​ഞ്ച് ഗ്രൂ​പ്പാ​യ അ​ൽ സ​മാ​ൻ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ 29ാമ​ത് ബ്രാ​ഞ്ച് തു​മാ​മ സൗ​ത്തി​ൽ അ​ൽ മീ​ര​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫോ​ർ എ​ക്സ്. മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ദ​ർ​ശ്, അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കേ​ശ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ, റാ​സ് ല​ഫാ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ സ​മാ​ൻ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ 50ാം വാ​ർ​ഷി​കം 2028ൽ ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലൂ​ട​നീ​ളം കൂ​ടു​ത​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് അ​ൽ​സ​മാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്നും സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

