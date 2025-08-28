Begin typing your search above and press return to search.
    28 Aug 2025 12:12 PM IST
    28 Aug 2025 12:12 PM IST

    അ​ൽ വ​ജ്ബ ഈ​സ്റ്റ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    അ​ൽ വ​ജ്ബ ഈ​സ്റ്റ് റോ​ഡ്

    ദോ​ഹ: അ​ൽ വ​ജ്ബ ഈ​സ്റ്റ് റോ​ഡി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 417 പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും. ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചും സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട പാ​ക്കേ​ജ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ 17 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മെ​ജാ​ബ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ൽ വ​ജ്ബ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ, നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​സ്ജി​ദു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ എ​ത്താം. തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 854 ​തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, ദി​ശാ​സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 3,180 പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ല ഡ്രെ​യി​നേ​ജും, 15.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ ഉ​പ​രി​ത​ല, ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ, മ​ഴ​വെ​ള്ള ഡ്രെ​യി​നേ​ജും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

