    Posted On
    27 Aug 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    27 Aug 2025 2:36 PM IST

    അ​ൽ ശീ​ഹാ​നി​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 73 കാ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു

    ദോ​ഹ: അ​ൽ ശീ​ഹാ​നി​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 73 കാ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ക്ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 110ൽ ​അ​ധി​കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ൽ 73 ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​റു​ക​ളും കൂ​ടാ​തെ, കാ​ബി​നു​ക​ൾ, സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​ട​ർ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Gulf NewsQatarvehicles removed
