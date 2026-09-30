Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ ര​ണ്ടാം ബാ​ച്ച് കോ​ൺ​വ​ക്കേ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ ര​ണ്ടാം ബാ​ച്ച് കോ​ൺ​വ​ക്കേ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ര​ണ്ടാം ബാ​ച്ചി​ന്റെ കോ​ൺ​വ​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ദ​അ​വ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന 'അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ്' ര​ണ്ടാം ബാ​ച്ചി​ന്റെ കോ​ൺ​വ​ക്കേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങ് മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ​യി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ജീ​ബ് മ​ദ​നി, എം.​ജി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി തൗ​ഹീ​ദ റ​ഷീ​ദ്, ഫോ​ക്ക​സ് ഖ​ത്ത​ർ സി.​ഇ.​ഒ സ​ഫീ​റു​സ്സ​ലാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും പ​ഠി​താ​ക്ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​ഡ്മി​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​റ​സീ​ൽ സ​മാ​പ​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ദ​അ​വ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്ദീ​ൻ ഷാ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    അ​റി​വി​നും വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​നും സി​ല​ബ​സി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ൽ ഖു​ദ്‌​വ​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ബാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3 ആ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Al Qudwa Second Batch Convocation
    Next Story
    X