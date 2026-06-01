    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 1:19 PM IST

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ കോ​ൺ​വ​ക്കേ​ഷ​ൻ

    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കോ​ൺ​വ​ക്കേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങ് 

    ദോ​ഹ: അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കോ​ൺ​വ​ക്കേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും മ​റ്റ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ക​ലാ​കാ​രി​യും ക​ലാ​നി​രൂ​പ​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​ജ​മീ​ല അ​ൽ ഷു​റൈം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ത​പ​ഠ​നം വെ​റും ഗ്ര​ന്ഥ​പ​ഠ​ന​മ​ല്ലെ​ന്നും, മ​റി​ച്ച് ആ​ത്മാ​വി​നെ​യും ധാ​ര്‍മി​ക​ത​യെ​യും മാ​നു​ഷി​ക​ബോ​ധ​ത്തെ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടും കൂ​ടി മു​ന്നേ​റേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ.​എ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, സി.​ഐ.​സി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ലി​ഫ് ശു​ക്കൂ​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഡോ. ​ജ​മീ​ല അ​ൽ ഷു​റൈം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ടോ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൽ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഫാ​ദി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. റ​ഖീ​ബ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​മാ​ൽ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

