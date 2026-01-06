Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 8:23 AM IST

    അ​ൽ-​ഖോ​ർ റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം; അ​ശ്ഗാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    അ​ൽ-​ഖോ​ർ റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം; അ​ശ്ഗാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    അ​ശ്ഗാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ റോ​ഡ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യ അ​ൽ-​എ​ഗ്ദ, അ​ൽ-​ഖോ​ർ, അ​ൽ-​ഹീ​ദാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡ്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം പാ​ക്കേ​ജ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് അ​തോ​റി​റ്റി (അ​ശ്ഗാ​ൽ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ൽ-​ബൈ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് വ​ശ​ത്താ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ താ​മ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ഭാ​വി​യി​ലെ ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണം കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​വി​പു​ല​മാ​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ശ്ഗാ​ൽ നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഏ​രി​യ വി​ഭാ​ഗം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ത​മാ​ദ​ർ അ​ൽ​മാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. 19 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് ഈ ​പാ​ക്കേ​ജി​ലൂ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം തെ​രു​വു വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, ട്രാ​ഫി​ക് സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, മ​റ്റ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ല​സേ​ച​ന-​ശു​ചീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 24 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മ​ലി​ന​ജ​ല ശൃം​ഖ​ല, 33 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ജ​ല​നി​സ്സാ​മീ​ക​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല, 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 44,000 ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ ശേ​ഷി​യു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മ​ഴ​വെ​ള്ള സം​ഭ​ര​ണ ടാ​ങ്കും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ 70 ശ​ത​മാ​നം സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്നു ത​ന്നെ​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. വൈ​ദ്യു​തി കേ​ബി​ളു​ക​ൾ, ലൈ​റ്റ് പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ, ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് പൈ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​വ​യാ​ണ്. അ​ശ്ഗാ​ലി​ന്റെ 2017-ലെ '​ക്വാ​ളി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്' പ്ര​കാ​രം പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി മാ​റി.

    News Summary - Al-Khor Road Development; Phase 1 of Ashghal Project Completed
