Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 12:42 PM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ ഫോ​ർ ഏ​ർ​ലി ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ ഫോ​ർ ഏ​ർ​ലി ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ ഫോ​ർ ഏ​ർ​ലി ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ ഫോ​ർ ഏ​ർ​ലി ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന -കു​ടും​ബ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബു​ഥൈ​ന ബി​ൻ​ത് അ​ലി അ​ൽ ജ​ബി​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി, സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് -സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ക​സ​ന ബ്യൂ​റോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, എ​ച്ച്.​എം.​സി. മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ് പു​തി​യ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ എ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്ന​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​ന​വും പ​ര​സ്പ​രം പൂ​ര​ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ​

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കേ​വ​ലം സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക, ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ അ​വ​രെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ല​യി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​തി​യും തു​ല്യ​ത​യു​മു​ള്ള ഒ​രു ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ​ച്ച്.​എം.​സി​യി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ മ​ന്ത്രി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ‘മ​സാ​രി സ്പെ​ഷ​ൽ’ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും, ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​രി​ഫ് അ​ക്കാ​ദ​മി​പോ​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ മാ​തൃ​ക​യാ​കു​മെ​ന്നും സ​മാ​ന​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം വ്യാ​പി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലെ 3-4 വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും, 4-5 വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ സാ​മൂ​ഹി​ക -ഭാ​ഷാ​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കാ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ക്ലാ​സു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബൗ​ദ്ധി​ക വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ർ​ലി ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ൽ ജി​വാ​ൻ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. കൂ​ടാ​തെ, കോ​ക്ലി​യ​ർ ഇം​പ്ലാ​ന്റ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:hamad medical corporationGulf NewsHigher EducationrehabilitationQatar News
    News Summary - Al Jiwan Kindergarten for Early Intervention launched to provide rehabilitation and education to underprivileged children
