    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:04 PM IST

    അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ലു​മ്നി വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം

    അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ലു​മ്നി വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം
    അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എ. എ. ​ഹ​ലീം സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യു​ടെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ -ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം മ​ൻ​സൂ​റ​യി​ലെ സി.​ഐ.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​എ.​എ. ഹ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പു​തി​യ കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് അ​ൽ ജാ​മി​അ​യു​ടെ ‘നോ​ള​ജ് വേ​ൾ​ഡ്’ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നും, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ​ക്കും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​താ​ജ് ആ​ലു​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ വേ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ​സ് പ​ട്ടാ​മ്പി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, അ​സ്‌​ലം തൗ​ഫീ​ഖ്, സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​സ​ൽ താ​ജു​ദ്ദീ​ന്റെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​കി​യ്യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Qatar Newsannual meetinggulf news malayalam
