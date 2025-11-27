Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 2:17 PM IST

    വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്ക്; ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യു​മാ​യി അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്ക്; ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ന്നി​ച്ച് വി​നോ​ദ-​ഉ​ല്ലാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി​യും പ്ര​കാ​ശ വി​സ്മ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യും ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. സേ​ഫ് ഫ്ലൈ​റ്റ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​രാ​ത​ന ചൈ​നീ​സ് ക​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന ശി​ൽ​പ രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​കും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക. ചൈ​ന​യി​ലെ വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഹാ​ൻ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നു തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. സേ​ഫ് ഫ്ലൈ​റ്റ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ്, അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 28 വ​രെ നീ​ളും.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ലാ​ന്റേ​ൺ ആ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഹെ​യ്തി​യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ലാ​ന്റ്സ്, ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഐ​ക്ക​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ തീം ​സോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ൻ​ഫ്ലാ​റ്റ​ബി​ളു​ക​ൾ, ആ​ർ​ക്കേ​ഡ് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​രു​ക്കി ​ഫാ​മി​ലി ഫ​ൺ സോ​ൺ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. ​ക​ല-​സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​ന്നി​ച്ച് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 40 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 25 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsFestivalsal bida park
    News Summary - Al Bida Park with a stunning view; Lantern Festival from today
    Similar News
    Next Story
    X