Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:52 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ വി​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം -ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ വി​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം -ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ജ​യം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണ്. സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. അ​വ​ശ്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നോ​ർ​ക്ക, അ​ക്ഷ​യ മി​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് ചൊ​വ്വ, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശാ ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, നൗ​ശാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsQatarPinarayi Vijayan
