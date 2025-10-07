Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 11:57 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 11:57 AM IST

    അ​ക്ഷ​ര ന​ഗ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ക്ഷ​ര ന​ഗ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    അ​ക്ഷ​ര ന​ഗ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ 'അ​ക്ഷ​ര​ന​ഗ​രി​യു​ടെ പൊ​ന്നോ​ണം 2K5' ഒ​ലി​വ്‌ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ തു​മാ​മ കാ​മ്പ​സി​ൽ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ കോ​ട്ട​യം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​ക്ഷ​ര ന​ഗ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘അ​ക്ഷ​ര​ന​ഗ​രി​യു​ടെ പൊ​ന്നോ​ണം 2K5’ ഒ​ലി​വ്‌ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ തു​മാ​മ കാ​മ്പ​സി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    അ​ക്ഷ​ര​ന​ഗ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് വ​ന്ന​ല എ​ബ്ര​ഹാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഈ​ഷ് സിം​ഗാ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ടി. ​ബാ​വ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ​ക് ഷെ​ട്ടി, ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ദോ​ഹ സെ​ന്റ്. പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​അ​ജു തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ർ.​ജെ. ജി​ബി​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു അ​വ​താ​ര​ക​ൻ.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്രി​യ​ങ്ക​രി​യാ​യ ന​ഥാ​നി​യ ലെ​ല വി​പി​ന്റെ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ച്ച് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ക​ലാ​കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തു വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ​യും, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ, ക​ന​ൽ മേ​ളം സ​മി​തി ന​യി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം, ആ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ മോ​ക്ഷ​ൻ, ടീം ​ടി​ങ്ക്ൾ ടോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഡാ​ൻ​സ്, ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ഖ​ത്ത​ർ ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര, അ​ക്ഷ​ര ന​ഗ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത നി​ശ എ​ന്നി​വ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി​യോ​ടു​കൂ​ടി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. അ​ക്ഷ​ര ന​ഗ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​സ്സി​ൽ മാ​ർ​ക്കോ​സ് സ്വാ​ഗ​തം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നോ​യ് എ​ബ്ര​ഹാം പാ​മ്പാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

